Restauration d’une peinture de François Boucher ou la compréhension de la matière Musée des Beaux-Arts de Tours, 10 décembre 2022, Tours.

Restauration d’une peinture de François Boucher ou la compréhension de la matière Samedi 10 décembre, 16h00 Musée des Beaux-Arts de Tours

8 € / 4 € / Gratuit. Nombre de places limité.Sur réservation

Histoire d’une œuvre de François boucher « Aminte revient à la vie dans les bras de Sylvie », de sa création en 1756 à sa restauration en 2021 pour l’exposition « L’Amour en scène »

Musée des Beaux-Arts de Tours 18, place François-Sicard 37000 Tours Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 6E / 3€ [{« link »: « mailto:mba-reservation@ville-tours.fr »}]

02 47 05 68 73 http://www.mba.tours.fr https://www.facebook.com/Mus%C3%A9e-des-Beaux-Arts-de-Tours-813505775358883/ Parmi les plus beaux sites du Val de Loire figure l’ancien palais des archevêques (IVe-XVIIIe siècles) classé Monument Historique, aujourd’hui musée des Beaux-Arts. Ses collections renommées, notamment une des plus grandes collections de Primitifs italiens, en font un des plus riches musées de France. Au premier rang de ces chefs-d’oeuvre figurent les peintures de Mantegna, Veneziano, Rubens, Rembrandt, Le Sueur, Champaigne, Largillière, Boucher, Van Loo, Nattier, Lemoyne, Perronneau, Roslin, Van Goyen, Vignon… Disposées pour la plupart dans de magnifiques salons de réception, ces oeuvres évoquent, grâce à la présence d’un riche mobilier, la vie dans un palais au XVIIIe s. La peinture XIXe siècle est illustrée par l’école néo-classique, le romantisme, l’orientalisme (Belly, Chassériau, Corot, Delacroix, Peyron), le réalisme (Bastien-Lepage, Cazin, Gervex…). L’impressionnisme, le symbolisme, le post-impressionisme sont présents par des oeuvres de Monet, Degas, Henri Martin, Le Sidaner, Ziem. Le XXe siècle regroupe actuellement Asse, Bozzolini, Briggs, Buraglio, Calder, Davidson, Debré, Degottex, Di Rosa, Ernst, Hantaï, Matégot, Monory, Morellet, Poliakoff…

Aminte revient à la vie dans les bras de Sylvie est la dernière des quatre peintures exécutées d’après l’Aminte du Tasse par François Boucher. Cette peinture à l’huile sur toile est réalisée en 1756 pour servir le dessus-de-porte du château de Crécy appartenant à Madame de Pompadour.

Depuis, cette oeuvre est passée entre les mains de différents propriétaires, a décoré plusieurs châteaux et a également connu plusieurs campagnes de restauration. Malgré ses pérégrinations, Aminte revient à la vie dans les bras de Sylvie est arrivée jusqu’à nous en relativement bon état.

En 2021, elle a fait l’objet d’une attention particulière en bénéficiant d’une observation sous différentes lumières qui ont mis en évidence l’altération des anciennes restaurations. Ne jouant plus leur rôle de conservation, il a été décidé d’effectuer une restauration, selon les principes fondamentaux de stabilité, réversibilité et lisibilité.

Par Pauline Fossier, restauratrice et Jessica Degain, commissaire de l’exposition

8 € / 4 € / Gratuit. Nombre de places limité.

Sur réservation : mba-reservation@ville-tours.fr



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-10T16:00:00+01:00

2022-12-10T17:30:00+01:00

© Tours, musée des Beaux-arts, cliché Dominique Couineau