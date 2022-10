Les Visiteurs du Soir. « Près de mon cœur, Thérèse Louvin » Musée des Beaux-Arts de Tours, 1 décembre 2022, Tours.

La Compagnie La Poétique des Signes menée par Raphaël Cottin, danseur – chorégraphe, nous embarque pour une traversée poétique, baroque et moderne à la rencontre de son personnage Thérèse Louvin.

Musée des Beaux-Arts de Tours 18, place François-Sicard 37000 Tours

02 47 05 68 73 http://www.mba.tours.fr https://www.facebook.com/Mus%C3%A9e-des-Beaux-Arts-de-Tours-813505775358883/ Parmi les plus beaux sites du Val de Loire figure l’ancien palais des archevêques (IVe-XVIIIe siècles) classé Monument Historique, aujourd’hui musée des Beaux-Arts. Ses collections renommées, notamment une des plus grandes collections de Primitifs italiens, en font un des plus riches musées de France. Au premier rang de ces chefs-d’oeuvre figurent les peintures de Mantegna, Veneziano, Rubens, Rembrandt, Le Sueur, Champaigne, Largillière, Boucher, Van Loo, Nattier, Lemoyne, Perronneau, Roslin, Van Goyen, Vignon… Disposées pour la plupart dans de magnifiques salons de réception, ces oeuvres évoquent, grâce à la présence d’un riche mobilier, la vie dans un palais au XVIIIe s. La peinture XIXe siècle est illustrée par l’école néo-classique, le romantisme, l’orientalisme (Belly, Chassériau, Corot, Delacroix, Peyron), le réalisme (Bastien-Lepage, Cazin, Gervex…). L’impressionnisme, le symbolisme, le post-impressionisme sont présents par des oeuvres de Monet, Degas, Henri Martin, Le Sidaner, Ziem. Le XXe siècle regroupe actuellement Asse, Bozzolini, Briggs, Buraglio, Calder, Davidson, Debré, Degottex, Di Rosa, Ernst, Hantaï, Matégot, Monory, Morellet, Poliakoff…

Après une visite nocturne de l’exposition L’Amour en scène. François boucher, du théâtre à l’opéra, la compagnie La Poétique des Signes menée par Raphaël Cottin, danseur – chorégraphe, propose de partir à la rencontre de son personnage Thérèse Louvin. Accompagnée du flûtiste Cédric Jullion, Thérèse vous embarque pour une traversée poétique, inspirée, baroque et moderne..

«Née à la fois de l’imagination de Raphaël Cottin et du domaine fertile de l’étude du mouvement, Thérèse Louvin est une dame. Elle a bien connu Rudolf Laban, théoricien et chorégraphe du début du 20ᵉ siècle, père de la danse moderne en Europe. Sa passion et son érudition font d’elle une experte des arts qui aime offrir au public des clefs de lecture sur le monde.

Un apéritif est offert à l’issue de la performance : une belle manière de poursuivre les échanges !

Visite de l’exposition : 45 minutes environ

Performance : 25 minutes

Nombre de places limité.

Tarif : 8 € / 4 €

Gratuité accordée jusqu’à 26 ans, aux plus de 65 ans, aux personnes en situation de handicap et à leur accompagnateur, aux demandeurs d’emplois, aux allocataires du RSA.



