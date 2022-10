François Boucher. Un jeu de l’amour entre désir et délectation Musée des Beaux-Arts de Tours, 26 novembre 2022, Tours.

Cette conférence présente l’histoire d’un ensemble de quatre tableaux consacrés aux amours d’Aminte et de Sylvie, très probablement commandé par la favorite de Louis XV, Madame de Pompadour.

Le musée des Beaux-arts de Tours conserve le témoignage d’un ensemble décoratif remarquable de François Boucher, les amours d’Aminte et de Sylvie, deux jeunes héros venus du monde littéraire et plus précisément d’une pièce de théâtre du Tasse, l’Aminte, jouée en Italie au coeur de la Renaissance.

Cette conférence aura pour vocation de faire découvrir l’histoire de cet ensemble très probablement commandé par la favorite de Louis XV, Madame de Pompadour.

Cette découverte permettra aussi de s’interroger sur le point de vue que porte le peintre François Boucher sur les sentiments amoureux. Ici, le point de vue du peintre et du dramaturge diffère. Si le Tasse étudie, du point de vue masculin, c’est-à-dire du jeune Aminte, la naissance de l’amour, le désir, la mise à distance de ce désir, la peur de la perte de l’autre et enfin la fusion amoureuse : François Boucher peint avec plus de délectation encore l’évolution des sentiments de Sylvie, sa compagne, éprise de liberté et qui se méfie de l’amour.

Par Mylène Sarant, historienne de l’art

