8 € / 4 € / Gratuit. Nombre de places limité. Sur réservation

Ce premier cours introduit les spécificités de la peinture française sous le règne de Louis XV. Siècle brillant sur le plan intellectuel, artistique, le 18ᵉ siècle est marqué par l'esthétique rocaille

02 47 05 68 73 http://www.mba.tours.fr https://www.facebook.com/Mus%C3%A9e-des-Beaux-Arts-de-Tours-813505775358883/ Parmi les plus beaux sites du Val de Loire figure l’ancien palais des archevêques (IVe-XVIIIe siècles) classé Monument Historique, aujourd’hui musée des Beaux-Arts. Ses collections renommées, notamment une des plus grandes collections de Primitifs italiens, en font un des plus riches musées de France. Au premier rang de ces chefs-d’oeuvre figurent les peintures de Mantegna, Veneziano, Rubens, Rembrandt, Le Sueur, Champaigne, Largillière, Boucher, Van Loo, Nattier, Lemoyne, Perronneau, Roslin, Van Goyen, Vignon… Disposées pour la plupart dans de magnifiques salons de réception, ces oeuvres évoquent, grâce à la présence d’un riche mobilier, la vie dans un palais au XVIIIe s. La peinture XIXe siècle est illustrée par l’école néo-classique, le romantisme, l’orientalisme (Belly, Chassériau, Corot, Delacroix, Peyron), le réalisme (Bastien-Lepage, Cazin, Gervex…). L’impressionnisme, le symbolisme, le post-impressionisme sont présents par des oeuvres de Monet, Degas, Henri Martin, Le Sidaner, Ziem. Le XXe siècle regroupe actuellement Asse, Bozzolini, Briggs, Buraglio, Calder, Davidson, Debré, Degottex, Di Rosa, Ernst, Hantaï, Matégot, Monory, Morellet, Poliakoff… Ce premier cours introduit les spécificités de la peinture française sous le règne de Louis XV. Siècle brillant sur le plan intellectuel et artistique, le 18ᵉ siècle est marqué par l’esthétique rocaille, ou rococo. Né dans les arts décoratifs, le style rocaille se caractérise par des lignes courbes et fantaisistes, volontiers empruntées au monde aquatique ou végétal. Les peintres se l’approprient rapidement, exécutant des compositions décoratives très théâtrales, souvent placées en dessus-de-porte dans des intérieurs en quête de confort et d’intimité. L’amour et les pastorales s’imposent comme des thèmes de prédilection, dans des cadres souvent champêtres.

Peintre préféré de la marquise de Pompadour et Premier peintre du roi Louis XV, François Boucher (1703-1770) est sans conteste l’un des meilleurs représentants du style rocaille. Répondant au souhait d’une société avide de plaisir et de légèreté, après l’austérité de la fin du règne de Louis XIV, ses oeuvres font une large place à la galanterie.

Par Jessica Degain, conservatrice du patrimoine chargée des collections 17ᵉ-19ᵉ siècles du musée des Beaux-arts de Tours, commissaire de l’exposition L’Amour en scène ! François Boucher, du théâtre à l’opéra 8 € / 4 € / Gratuit. Nombre de places limité

Sur réservation : mba-reservation@ville-tours.fr

