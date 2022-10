L’Amour en scène. François Boucher, du théâtre à l’opéra Musée des Beaux-Arts de Tours, 5 novembre 2022, Tours.

L’Amour en scène. François Boucher, du théâtre à l’opéra 5 novembre 2022 – 30 janvier 2023 Musée des Beaux-Arts de Tours

8 € / 4 € / Gratuité. (Gratuit jusqu’à 26 ans, pour les plus de 65 ans, personnes en recherche d’emploi…)

Cette exposition met en lumière un pan méconnu de la carrière de François Boucher (1703-1770), peintre majeur du 18e siècle : sa passion pour le théâtre et l’opéra.

Musée des Beaux-Arts de Tours 18, place François-Sicard 37000 Tours Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 6E / 3€

02 47 05 68 73 http://www.mba.tours.fr https://www.facebook.com/Mus%C3%A9e-des-Beaux-Arts-de-Tours-813505775358883/ Parmi les plus beaux sites du Val de Loire figure l’ancien palais des archevêques (IVe-XVIIIe siècles) classé Monument Historique, aujourd’hui musée des Beaux-Arts. Ses collections renommées, notamment une des plus grandes collections de Primitifs italiens, en font un des plus riches musées de France. Au premier rang de ces chefs-d’oeuvre figurent les peintures de Mantegna, Veneziano, Rubens, Rembrandt, Le Sueur, Champaigne, Largillière, Boucher, Van Loo, Nattier, Lemoyne, Perronneau, Roslin, Van Goyen, Vignon… Disposées pour la plupart dans de magnifiques salons de réception, ces oeuvres évoquent, grâce à la présence d’un riche mobilier, la vie dans un palais au XVIIIe s. La peinture XIXe siècle est illustrée par l’école néo-classique, le romantisme, l’orientalisme (Belly, Chassériau, Corot, Delacroix, Peyron), le réalisme (Bastien-Lepage, Cazin, Gervex…). L’impressionnisme, le symbolisme, le post-impressionisme sont présents par des oeuvres de Monet, Degas, Henri Martin, Le Sidaner, Ziem. Le XXe siècle regroupe actuellement Asse, Bozzolini, Briggs, Buraglio, Calder, Davidson, Debré, Degottex, Di Rosa, Ernst, Hantaï, Matégot, Monory, Morellet, Poliakoff…

Le musée des Beaux-arts de Tours propose de mettre en lumière un pan méconnu de la carrière de François Boucher (1703-1770), peintre majeur du 18ᵉ siècle au service de Louis XV et de Madame de Pompadour : sa passion pour le théâtre et l’opéra.

Actif à l’Opéra de Paris, à l’Opéra-Comique et au théâtre des Petits Cabinets à Versailles, François Boucher oeuvre tout au long de sa vie à près d’une centaine de spectacles. Qu’il conçoive ou supervise les décors et les costumes de scène, aucun autre peintre de son temps ne fut autant investi dans le monde théâtral.

Point de départ de l’exposition et restaurés à cette occasion, les quatre tableaux du musée de Tours, chefs-d’oeuvre de l’art rocaille, témoignent de l’engouement de l’artiste pour les arts de la scène. Aux côtés de l’esquisse d’Apollon couronnant les arts, réputée être un projet de rideau de scène pour l’Opéra, les trois peintures d’Apollon et Issé et de Sylvie et Aminte mettent à l’honneur les opéras baroques d’Issé et de Silvie. Apollon révélant sa divinité à la bergère Issé est en effet peint par Boucher en 1750 pour la marquise de Pompadour, en souvenir de ses représentations théâtrales à Versailles dans le rôle d’Issé. De même, les tableaux de Sylvie fuyant le loup et Aminte revenant à la vie dans les bras de Sylvie rappellent son apparition théâtrale dans le rôle de la nymphe. Conçus à l’origine pour former un ensemble de quatre tableaux, la série de l’histoire de Sylvie et Aminte sera réunie pour la première fois depuis le 18ᵉ siècle, grâce aux prêts exceptionnels de la Banque nationale de France (qui conserve aujourd’hui Sylvie guérit Philis de la piqûre d’une abeille et Sylvie délivrée par Aminte). OEuvres de maturité, ces tableaux constituent un magnifique témoignage du talent de François Boucher à dépeindre des univers bucoliques, merveilleux et théâtraux.

Complétés par une soixantaine d’oeuvres, en particulier de la Bibliothèque nationale de France et du Musée du Louvre, l’exposition permettra par ailleurs d’illustrer d’autres contributions de Boucher aux arts de la scène. De ses gravures de jeunesse pour illustrer les OEuvres de Molière, dont on célèbre cette année le quatre centième anniversaire de la naissance, aux décors et costumes conçus pour divers opéras tels Armide ou Aline, reine de Golconde, les oeuvres rassemblées éclairent la vitalité de sa création.

Déployés autour des tableaux du musée, estampes, tapisseries et objets d’art décoratifs s’accompagneront d’oeuvres d’art moderne et contemporain, de Berthe Morisot à Cindy Sherman. La contribution du créateur de mode Sami Nouri révélera enfin comment Boucher et le rococo continuent à inspirer les artistes du 21e siècle.

L’exposition est à découvrir du 5 novembre 2022 au 30 janvier 2023, grâce aux prêts prestigieux de nombreuses institutions : Bibliothèque national de France / Musée du Louvre / Musée national des Châteaux de Versailles et de Trianon / Moulins, Centre national du costume de scène / Narbonne, musée d’art et d’histoire / Paris, Mobilier national / Paris, musée Marmottan-Monet / Centre National des Arts Plastiques / Paris, Banque de France / Sèvres, Cité de la Céramique / Paris, musée des Arts décoratifs / Paris, musée Cognacq-Jay / Paris, Petit Palais / Agen, musée des Beaux-Arts.

Commissariat de l’exposition :

Jessica Degain, conservatrice du patrimoine chargée des collections XVIIᵉ-XIXᵉ siècles du musée des Beaux-Arts de Tours

Guillaume Kazerouni, conservateur, chargé des collections anciennes du musée des Beaux-Arts de Rennes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-05T09:00:00+01:00

2023-01-30T18:00:00+01:00

© Banque de France