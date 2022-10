Les Visiteurs du Soir. La Loire : divagations entre récits et danse Musée des Beaux-Arts de Tours Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Les Visiteurs du Soir. La Loire : divagations entre récits et danse Musée des Beaux-Arts de Tours, 13 octobre 2022, Tours. Les Visiteurs du Soir. La Loire : divagations entre récits et danse Jeudi 13 octobre, 19h00 Musée des Beaux-Arts de Tours

8 € / 4 €. Gratuité accordée aux moins de 26 ans, aux plus de 65 ans, aux personnes en situation de handicap et à leur accompagnateur, aux demandeurs d’emplois, aux allocataires du RSA. Sur réservation

Conférence « La Loire, un fleuve qui divague » par Bruno Marmiroli, directeur de la Mission Val de Loire, suivie de la nouvelle création chorégraphique « Movere » de Simon Dimouro / Compagnie Entité

02 47 05 68 73 http://www.mba.tours.fr https://www.facebook.com/Mus%C3%A9e-des-Beaux-Arts-de-Tours-813505775358883/ Parmi les plus beaux sites du Val de Loire figure l’ancien palais des archevêques (IVe-XVIIIe siècles) classé Monument Historique, aujourd’hui musée des Beaux-Arts. Ses collections renommées, notamment une des plus grandes collections de Primitifs italiens, en font un des plus riches musées de France. Au premier rang de ces chefs-d’oeuvre figurent les peintures de Mantegna, Veneziano, Rubens, Rembrandt, Le Sueur, Champaigne, Largillière, Boucher, Van Loo, Nattier, Lemoyne, Perronneau, Roslin, Van Goyen, Vignon… Disposées pour la plupart dans de magnifiques salons de réception, ces oeuvres évoquent, grâce à la présence d’un riche mobilier, la vie dans un palais au XVIIIe s. La peinture XIXe siècle est illustrée par l’école néo-classique, le romantisme, l’orientalisme (Belly, Chassériau, Corot, Delacroix, Peyron), le réalisme (Bastien-Lepage, Cazin, Gervex…). L’impressionnisme, le symbolisme, le post-impressionisme sont présents par des oeuvres de Monet, Degas, Henri Martin, Le Sidaner, Ziem. Le XXe siècle regroupe actuellement Asse, Bozzolini, Briggs, Buraglio, Calder, Davidson, Debré, Degottex, Di Rosa, Ernst, Hantaï, Matégot, Monory, Morellet, Poliakoff… Cette soirée débute par une conférence La Loire, un fleuve qui divague présentée par Bruno Marmiroli, directeur de la Mission Val de Loire…

Comme tous les fleuves, la Loire charrie son cortège de récits. Avant l’implantation d’ermites, elle accueillait déjà des communautés humaines, brassait des eaux, des cultures, des marchandises, des matériaux, de la faune et de la flore dans un joyeux cortège… Une invitation au voyage et à l’exploration d’un fleuve sauvage ! En seconde partie, le chorégraphe Simon Dimouro – Compagnie Entité, propose Movere, une création inspirée de la Loire, de son énergie brute, sauvage, parfois terrifiante par son débit mais aussi calme et reposante. Tous ces aspects sont incarnés par trois femmes interprètes qui deviennent l’image du fleuve. L’écriture de Simon Dimouro irriguée par l’énergie hip-hop donne naissance à une création hybride, sauvage, sans frontière.

Chorégraphe, Simon Dimouro / Interprètes, Clara Duflo, Léa Kaeuffer et Juliette Bolzer / Création musicale, Franck 2 Louise Un apéritif est proposé pour clore cette croisière et échanger avec l’ensemble des passagers. Nombre de places limité. Sur réservation : mba-reservation@ville-tours.fr

