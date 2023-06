Grande Fabrique : 6-12 ans Musée des Beaux-Arts de Rouen Rouen, 19 juillet 2023, Rouen.

Grande Fabrique : 6-12 ans 19 – 21 juillet Musée des Beaux-Arts de Rouen 12€ le stage de 6h (3 jours)

Avec vos camarades de stage, venez prendre votre place sur un papier géant et participer à une fresque collective. Chaque participant dessinera un bateau viking à la proue de dragon terrifiante ! Beau et grand papier noir / gros crayons de couleurs

Stage de 3 jours (obligatoire) pour les 6-12 ans. Inscription à partir du 12 Juin.

Pour plus de renseignements : 02 76 30 39 18 ou publics4@musees-rouen-normandie.fr

Musée des Beaux-Arts de Rouen Esp. Marcel Duchamp, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie 02 76 30 39 18 publics4@musees-rouen-normandie.fr

2023-07-19T14:00:00+02:00 – 2023-07-19T16:00:00+02:00

2023-07-21T14:00:00+02:00 – 2023-07-21T16:00:00+02:00