Jeux en famille Musée des Beaux-Arts de Rouen, 13 mai 2023, Rouen. Jeux en famille Samedi 13 mai, 19h00 Musée des Beaux-Arts de Rouen

gratuit/sans inscription /dans la limite des places disponibles Venez faire une partie de mémory ou de 7 familles.

Des jeux qui mettent en scène nos collections

Une proposition des volontaires du service civique Musée des Beaux-Arts de Rouen Esplanade Marcel Duchamp, 76000 Rouen Rouen 76000 Seine-Maritime 02 35 71 28 40 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T17:00:00+00:00 – 2023-05-13T19:30:00+00:00

