Un campement normands Musée des Beaux-Arts de Rouen Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime

Un campement normands Musée des Beaux-Arts de Rouen, 13 mai 2023, Rouen. Un campement normands Samedi 13 mai, 14h30 Musée des Beaux-Arts de Rouen Nuit européenne des musées 2023 Musée des Beaux-Arts de Rouen Esplanade Marcel Duchamp, 76000 Rouen Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

02 35 71 28 40 http://www.rouen-musees.com La collection, l’une des plus prestigieuses de France, rassemble peintures, sculptures, dessins et objets d’art de la fin du Moyen Age à nos jours. Les plus grands maîtres composent un parcours exceptionnel : Véronèse, Poussin, Fragonard, Ingres, Géricault à qui une salle entière est consacrée, Delacroix, Modigliani, les frères Duchamp… Rouen possède la plus grande collection de tableaux impressionnistes hors de Paris, avec nombre d’œuvres très célèbre de Monet à Sisley. © Musée des Beaux-Arts de Rouen A l’occasion de l’exposition Normands, un véritable camp viking s’installe sur l’esplanade Marcel Duchamp. Il offre une reconstitution historique de la vie des Scandinaves pendant la période des raids vikings, plus particulièrement autour de l’an mil. Découvrez un campement animé, la démonstration de combats et d’artisanats.

Présentation artisanant dès 14h30

Déambulation à 19h30 vers le musée de la céramique

Combat sur l’esplanade à 20h45

Déambulation à 22h00 vers le musée le Secq des Tournelles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T14:30:00+02:00

2023-05-13T23:00:00+02:00 ©vegvisir

Détails Catégories d’Évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Musée des Beaux-Arts de Rouen Adresse Esplanade Marcel Duchamp, 76000 Rouen Ville Rouen lieuville Musée des Beaux-Arts de Rouen Rouen Departement Seine-Maritime

Musée des Beaux-Arts de Rouen Rouen Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouen/

Un campement normands Musée des Beaux-Arts de Rouen 2023-05-13 was last modified: by Un campement normands Musée des Beaux-Arts de Rouen Musée des Beaux-Arts de Rouen 13 mai 2023 Musée des Beaux-Arts de Rouen Rouen rouen

Rouen Seine-Maritime