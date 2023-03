Ateliers Vacances d’Avril 2023 – Musée des Beaux-Arts Musée des Beaux-Arts de Rouen Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Ateliers Vacances d’Avril 2023 – Musée des Beaux-Arts Musée des Beaux-Arts de Rouen, 17 avril 2023, Rouen. Ateliers Vacances d’Avril 2023 – Musée des Beaux-Arts 17 – 28 avril Musée des Beaux-Arts de Rouen inscriptions à partir du 27.03.2023 Prenez connaissance de notre calendrier « Ateliers enfants » pour les vacances d’avril 2023.

Les inscriptions débuteront le 27.03.2023 dès 9h au 02.76.30.39.18 ou par mail publics4@musees-rouen-normandie.fr PETITES FABRIQUES

Lundi 17 Avril 2023 de 10h30 à 12h (6-12 ans)

BLING, BLING !

Viens réaliser un médaillon en métal à repousser Lundi 24 Avril 2023 de 10h30 à 12h (6-12 ans)

VIENS IMAGINER TON BATEAU

Mini pop-up / papier couleur / pliage / dessin GRANDES FABRIQUES

Mercredi 19 /Jeudi 20 / Vendredi 21 Avril de 14h à 16h (6-12 ans)

NOM D’UN DRAKAR !

Viens fabriquer ton drakar en papier Mercredi 26 /Jeudi 27 / Vendredi 28 Avril de 14h à 16h (6-12 ans)

DECOUVRONS ENSEMBLE LE MONDE DES VIKINGS

Moustache, casque, drakar et bijoux…

Dessin / pop-up / aquarelle L’HEURE DU CONTE

Jeudi 20 Avril 2023 – Deux séances à 10h et 11h

En partenariat avec le réseau des bibliothèques de Rouen

