Midi-musée Musée des Beaux-Arts de Rouen, 13 avril 2023, Rouen. Midi-musée 13 et 27 avril Musée des Beaux-Arts de Rouen 3€ / 30 personnes / 45 minutes / prise des billets le jour-même dès 10h Venez (re)découvrir les collections permanentes sur la thématique « Désir et volupté », sur votre pause déjeuner en compagnie d’un médiateur. Musée des Beaux-Arts de Rouen Esp. Marcel Duchamp, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie [{« type »: « email », « value »: « publics4@musees-rouen-normandie.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-13T12:30:00+02:00 – 2023-04-13T13:15:00+02:00

2023-04-27T12:30:00+02:00 – 2023-04-27T13:15:00+02:00

