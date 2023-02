Méridienne #10 – CONCERT Musée des Beaux-Arts de Rouen Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Méridienne #10 – CONCERT Musée des Beaux-Arts de Rouen, 31 mars 2023, Rouen. Méridienne #10 – CONCERT Vendredi 31 mars, 12h15 Musée des Beaux-Arts de Rouen

Gratuit / Sans réservation (dans la limite des places disponibles)

L’art du portrait selon Jacques-Emile BLANCHE Musée des Beaux-Arts de Rouen Esp. Marcel Duchamp, 76000 Rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie Arnold Bretagne, professeur d’analyse musical. Avec la participation des élèves de la classe de Musique de Chambre. En partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Régional de Rouen et la ville de Rouen. Séance scolaire à 10h00.

