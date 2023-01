Inscriptions pour les ateliers enfants Musée des Beaux-Arts de Rouen Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Vacances de février 2023 Musée des Beaux-Arts de Rouen Esp. Marcel Duchamp, 76000 Rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie PETITES FABRIQUES Mercredi 15 Février 2023 de 10h30 à 12h (6-12 ans)

PORTRAITS COMPOSES

Recompose un visage à partir des différents éléments que tu auras dessinés. Mercredi 22 Février 2023 de 10h30 à 12h (6-12 ans)

PETITES RECHERCHES AUTOUR DU CORPS

Silhouette, empreinte…

Fusain, stylo, papier grand format GRANDES FABRIQUES

Mardi 14/Mercredi 15/Jeudi 16/ Vendredi 17 Février de 14h à 17h (10 ans et +)

STAGE DE HIP HOP (4x3h)

On peut danser partout. Alors pourquoi pas au musée ?

Bien des histoires se racontent à travers le corps et ses mouvements. A toi de nous raconter la tienne. Stage animé par un danseur de la Cie 6e Dimension Jeudi 23 / Vendredi 24 Février de 14h à 17h (10 ans et +)

STAGE DE BEAT BOX (2x3h)

Tout le monde peut faire du BeatBox, pourquoi pas vous ? Un atelier pour explorer une autre forme de création et d’expression. Stage animé par le Collectif Svendro.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-30T09:00:00+01:00

2023-02-09T17:00:00+01:00

