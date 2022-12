Conférence Musée des Beaux-Arts de Rouen Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

Conférence Musée des Beaux-Arts de Rouen, 29 janvier 2023, Rouen. Conférence Dimanche 29 janvier 2023, 16h30 Musée des Beaux-Arts de Rouen

Gratuit et dans la limite des places disponibles

Victor dans la ville #8 Musée des Beaux-Arts de Rouen Esp. Marcel Duchamp, 76000 Rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie [{« link »: « mailto:aliasvictor@orange.fr »}, {« link »: « http://www.aliasvictor.fr »}] Horaires à confirmer ! Pour plus de renseignements sur la programmation : Alias Victor – Rouen I direction artistique Alain Fleury

aliasvictor@orange.fr I 06 08 54 87 09 I www.aliasvictor.fr Auditorium du Musée des Beaux-Arts

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-29T16:30:00+01:00

2023-01-29T17:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Musée des Beaux-Arts de Rouen Adresse Esp. Marcel Duchamp, 76000 Rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale Ville Rouen lieuville Musée des Beaux-Arts de Rouen Rouen Departement Seine-Maritime

Musée des Beaux-Arts de Rouen Rouen Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouen/

Conférence Musée des Beaux-Arts de Rouen 2023-01-29 was last modified: by Conférence Musée des Beaux-Arts de Rouen Musée des Beaux-Arts de Rouen 29 janvier 2023 Musée des Beaux-Arts de Rouen Rouen rouen

Rouen Seine-Maritime