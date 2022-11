Ateliers jeunes enfants Musée des Beaux-Arts de Rouen Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Ateliers jeunes enfants Musée des Beaux-Arts de Rouen, 19 décembre 2022, Rouen. Ateliers jeunes enfants 19 – 28 décembre Musée des Beaux-Arts de Rouen

Sur inscription obligatoire

Vacances de Noël Musée des Beaux-Arts de Rouen Esp. Marcel Duchamp, 76000 Rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie [{« link »: « mailto:publics4@musees-rouen-normandie.fr »}] Les inscriptions aux ateliers vacances pour la période de Noël auront lieu le 28 novembre 2022. PETITES FABRIQUES Lundi 19 décembre 2022 de 10h30 à 12h (6-12 ans)

POP UP

Création d’une carte en 3D

Pliage, découpage et beaux papiers Lundi 26 décembre 2022 de 10h30 à 12h (6-12 ans)

Tempête de neige

« Inventons un paysage ou une ville sous la neige »

Technique mixte, papier noir, stylo blanc, posca… GRANDES FABRIQUES Lundi 19 / Mardi 20 / Merci 21 décembre de 14h à 16h (6-12 ans)

Noir

Travail autour de Soulage Lundi 26 / Mardi 27 / Mercredi 28 décembre de 14h à 16h (6-12 ans)

Les couleurs de la neige

« Rendons-nous compte ensemble que la neige n’est pas uniquement blanche »

Travail collectif grand format, pastel, aquarelle Renseignements et inscriptions :

Par mail publics4@musees-rouen-normandie.fr

Par téléphone 02.76.30.39.18

Sur place en se présentant à l’accueil du musée des Beaux-Arts durant les heures d’ouverture. Tarifs :

Petite fabrique 4 € par enfant

Grande fabrique 12 € par enfant

Paiement obligatoire avant l’atelier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-19T10:30:00+01:00

2022-12-28T16:00:00+01:00

