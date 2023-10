Accrochage « L’éloge du trait » Musée des Beaux-Arts de Quimper Quimper, 13 mai 2023, Quimper.

Accrochage « L’éloge du trait » Samedi 13 mai, 20h30 Musée des Beaux-Arts de Quimper En accès libre, 1er étage, salle 16

La salle présente 21 feuilles du musée de 17 artistes, œuvres sur papier de toutes techniques en noir et blanc et couleurs (crayon noir, fusain, pastel, aquarelle, gouache) et toutes intentions, de l’esquisse au travail très abouti. Elles couvrent la période de la fin du XIXe au début du XXe siècle. Ces collections fragiles sont de fait rarement exposées !

Musée des Beaux-Arts de Quimper 40 place Saint-Corentin, 29000 Quimper, Finistère, Bretagne, France Quimper 29000 Finistère Bretagne 02 98 95 45 20 http://www.mbaq.fr https://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-des-beaux-arts-de-Quimper-officiel/1479771195635155?ref=hl;https://twitter.com/mbaqofficiel?lang=fr Entre les cafés et la mairie, face à la cathédrale. Quelques marches ou pans inclinés mènent à des portes automatisées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T21:00:00+02:00

2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T21:00:00+02:00

© Musée des beaux-arts de Quimper