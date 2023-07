atelier chorégraphique « Au nom du rêve » Musée des Beaux-Arts de Nice Nice, 17 juillet 2023, Nice.

atelier chorégraphique « Au nom du rêve » 17 – 22 juillet Musée des Beaux-Arts de Nice sur inscription

La période de crise sanitaire et les confinements successifs que nous avons traversés ont obligé chacun d’entre nous à expérimenter les notions d’enfermements physique et psychologique. La mobilité du corps est donc devenu un sujet essentiel pour chacun et une nécessité pour tous. Cette prise de conscience collective entre dans une résonance extrêmement forte avec le travail de recherche mené par Éric avec les détenus depuis toutes ces années.

S’inspirant des états de corps observés en prison, des tensions musculaires et articulaires inscrites sur ces corps par des parcours de vie accidentés, Éric a privilégié une écriture nerveuse, précise, alternant des phases de fragmentations du mouvement, d’autres d’abandon et de découragement, avec des temps forts basés sur la prise d’espace et une énergie intense.

Mêlant musique électro-acoustique et instrument acoustique (oud), la compositrice Sarah Procissi travaille à partir des matières sonores originales qu’elle crée auxquelles elle ajoute des enregistrements de type “field recording“ réalisés à la Maison d’arrêt de Grasse.

À chaque résidence, un nouveau groupe de participants issus du territoire viendra faire vivre cette pièce en perpétuelle recréation. L’engagement physique et mental des danseurs amateurs qui composent ce groupe singulier et l’identité propre du lieu d’accueil requestionnent la trame dramaturgique, les mouvements et les sons qui constituent la colonne vertébrale de la pièce.

Musée des Beaux-Arts de Nice 33 Avenue des Baumettes 06000 Nice Nice 06000 Les Baumettes Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.musee-beaux-arts-nice.org/ [{« type »: « email », « value »: « prod@compagniehumaine.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T09:30:00+02:00 – 2023-07-17T12:30:00+02:00

2023-07-22T17:30:00+02:00 – 2023-07-22T19:30:00+02:00

© Éric Oberdorff