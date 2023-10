Visite guidée « Parcours sculptures des XVIIIe et XIXe siècles » Musée des Beaux-Arts de Nancy Nancy, 13 mai 2023, Nancy.

Visite guidée « Parcours sculptures des XVIIIe et XIXe siècles » Samedi 13 mai, 21h00, 22h00, 23h00 Musée des Beaux-Arts de Nancy

Richard Dagorne, directeur du Musée lorrain vous guide dans la découverte des collections de sculpture présentées au musée.

Durée 30 minutes

Musée des Beaux-Arts de Nancy 3 place Stanislas, 54000 Nancy, France Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est 0383853072 http://www.mban.nancy.fr http://www.facebook.com/mbaNancy Le musée des beaux-arts jouit d’une situation tout à fait privilégiée à Nancy. Situé entre ville vieille et ville neuve, ouvert sur la place Stanislas, il est le plus ancien musée de la ville et témoigne dans ses murs de l’architecture et de l’évolution urbaine de Nancy.

Depuis sa création en 1793, le musée n’a cessé de s’enrichir. Il propose aujourd’hui un parcours au cœur des courants artistiques du XIVe siècle à nos jours, tant en peinture qu’en sculpture et en arts graphiques, et abrite une remarquable collection de verreries Daum ainsi qu’un florilège d’œuvres de Jean Prouvé.

© Façade du Musée des Beaux-Arts de Nancy de nuit @ville de Nancy. le musée est ouvert tous les jours de 10h à 18h, sauf le mardi. Il est fermé les 1er janvier, 1er mai, 14 juillet, 1er novembre et 25 décembre

2023-05-13T21:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:30:00+02:00

2023-05-13T23:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:30:00+02:00

© Musée des Beaux-Arts de Nancy