Entrée libre au musée des Beaux-Arts de Lyon 16 et 17 septembre Musée des Beaux-Arts de lyon Entrée libre – gratuit

Pendant les Journées Européennes du Patrimoine, découvrez gratuitement les collections du musée des Beaux-Arts de Lyon, 5000 ans d’histoire au cœur de Lyon.

Le musée des Beaux-Arts de Lyon vous accueille au cœur de ses collections, dans le cadre magnifique d’une abbaye du 17e siècle et de son cloître, devenu aujourd’hui un jardin de sculptures, véritable havre de paix en plein centre-ville. Peinture, sculpture, objets d’art, monnaies et médailles, œuvres graphiques : découvrez, dans les 70 salles du musée, réparties sur 7 000 m2, 5 000 ans d’histoire de l’art avec les chefs-d’œuvre de l’Antiquité à nos jours, des sarcophages égyptiens aux impressionnistes, de Véronèse, Rubens, Rembrandt, Poussin, Ingres à Renoir, Monet, Gauguin, Chagall, Matisse et Picasso.

Musée des Beaux-Arts de lyon 20, Place des Terreaux, 69001 Lyon

