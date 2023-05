Nocturne Chants d’oiseaux Musée des Beaux arts de Lyon, 2 juin 2023, Lyon.

Nocturne Chants d’oiseaux Vendredi 2 juin, 18h30, 19h30, 20h30 Musée des Beaux arts de Lyon Nocturne de 18h à 22h. Entrée de la nocturne à 5 euros. Médiation sans réservation, accessible avec le billet d’entrée. Concert sur réservation : entrée de la nocturne + 3 euros.

Dans le cadre des Rendez-vous au jardin, le musée des Beaux-Arts de Lyon vous invite à découvrir le spectacle des Chanteurs d’Oiseaux avec Jean Boucault, Johnny Rasse et un musicien.

En parallèle, l’ornithologue et audionaturaliste Bernard Fort, vous propose d’observer et d’écouter les oiseaux représentés dans les tableaux.

Musée des Beaux arts de Lyon 20, place des terreaux, 69001 Lyon Lyon 69001 Terreaux Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes +33(0)4 72 10 17 40 https://www.mba-lyon.fr/fr

