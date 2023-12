Matins rouges : atelier de pratique artistique en famille Musée des Beaux-Arts de Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier Catégories d’Évènement: Jura

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 14:00:00

fin : 2024-01-20 15:30:00 . Après une première présentation au musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon, nous sommes ravis d’accueillir la compagnie Teraluna au musée de Lons-le-Saunier le samedi 20 janvier, pour un atelier de pratique artistique en famille (à 14h00) puis un spectacle (à 18h00). – L’atelier de pratique artistique en famille :

Une heure, une série de 20 tableaux, une histoire à inventer par famille : à vous de créer ! À partir de 8 ans

Gratuit, sur réservation (03 84 47 88 49 ou resamusee@lonslesaunier.fr) EUR.

Musée des Beaux-Arts de Lons-le-Saunier Place Philibert-de-Chalon

Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté

