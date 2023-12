MATINS ROUGES : spectacle théâtral et musical Musée des Beaux-Arts de Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier, 20 janvier 2024, Lons-le-Saunier.

Lons-le-Saunier Jura

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 18:00:00

fin : 2024-01-20

.

MATINS ROUGES raconte l’histoire d’une jeune femme, qui traverse les hauts et les bas de la vie avec une passion bouillonnante. Au cœur de son récit, la mort se dresse comme une ombre omniprésente, rappelant à chacun que la vie est fragile et précieuse. À travers elle, nous explorons la force de l’espoir, la puissance du deuil, et l’indomptable désir de vivre.

Ce spectacle transcende les frontières du traditionnel, en intégrant des projections et des tableaux animés grâce aux dernières technologies et techniques numériques. Vous serez immergés dans un monde, où chaque scène est une toile vivante qui vous transportera au cœur de l’histoire.

MATINS ROUGES n’est pas seulement un spectacle, c’est une célébration de la vie, de l’amour, de la perte et de l’espoir.

Ce spectacle est illustré par des œuvres issues de plusieurs collections muséales, dont celles de Lons-le-Saunier.

À partir de 15 ans

Gratuit, sur réservation (03 84 47 88 49 ou resamusee@lonslesaunier.fr)

EUR.

Musée des Beaux-Arts de Lons-le-Saunier Place Philibert-de-Chalon

Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-18 par COORDINATION JURA