Stage de pratique artistique : la linogravure Musée des Beaux-Arts de Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier, 16 septembre 2023, Lons-le-Saunier.

Stage de pratique artistique : la linogravure 16 et 17 septembre Musée des Beaux-Arts de Lons-le-Saunier Réservation obligatoire. Nombre de places limité à 6 personnes

Dans le cadre de l’exposition « Le souffle du burin. Les gravures de Ferdinand Gaillard (1834-1887) du musée de Lons-le-Saunier », l’artiste Pascale Aurignac anime un atelier de linogravure.

Maîtrisant l’art de l’estampe en noir et blanc ou en couleur, Pascale Aurignac vous invite à essayer la linogravure le temps d’un après-midi. Vous serez initiés durant la séance (3h) et conserverez votre plaque de linoléum gravée et vos impressions monochromes.

Atelier pour adultes et enfants à partir de 12 ans.

Musée des Beaux-Arts de Lons-le-Saunier Place Philibert de Chalon 39000 Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 47 64 30 [{« type »: « phone », « value »: « 03 84 47 88 49 »}, {« type »: « email », « value »: « resamusee@lonslesaunier.fr »}] Fondé en 1812 et confié à la Société d’émulation du Jura en 1817, le musée des Beaux-Arts occupe depuis 1851 une aile de l’ancien Hôtel de Ville. Les collections se composent de sculptures académiques des XVIIIe et XIXe siècles et de peintures des écoles nordique, italienne et française du XVIe au début du XXe siècle, auxquelles s’ajoute un ensemble d’objets ethnographiques. route, gare de Lons, bus arrêt Perraud.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

© Musée de Lons-le-Saunier