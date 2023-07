Visite libre de l’exposition « Le souffle du burin » Musée des Beaux-Arts de Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier, 16 septembre 2023, Lons-le-Saunier.

Visite libre de l’exposition « Le souffle du burin » 16 et 17 septembre Musée des Beaux-Arts de Lons-le-Saunier Entrée libre

Découvrez l’xposition « Le souffle du burin. Les gravures de Ferdinand Gaillard (1834-1887) du musée de Lons-le-Saunier », à l’occasion d’une visite libre.

Grand prix de Rome de gravure en taille-douce en 1856, Ferdinand Gaillard est considéré par ses contemporains comme un maître du burin.

Originaire du Jura par son père, il donne au musée de Lons-le-Saunier ses principaux chefs-d’œuvre, essentiellement des épreuves avant la lettre. Sa famille enrichit ce fonds au décès de l’artiste.

Cette exposition temporaire, qui présente les trente-deux gravures conservées, restaurées pour l’occasion, permet d’appréhender le travail de cet artiste qui stupéfia les visiteurs du Salon.

Dans une seconde partie, l’exposition met en exergue les techniques de l’estampe puis l’art du burin aujourd’hui grâce au travail d’un buriniste contemporain, Dominique Sosolic.

Musée des Beaux-Arts de Lons-le-Saunier Place Philibert de Chalon 39000 Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 47 64 30 Fondé en 1812 et confié à la Société d’émulation du Jura en 1817, le musée des Beaux-Arts occupe depuis 1851 une aile de l’ancien Hôtel de Ville. Les collections se composent de sculptures académiques des XVIIIe et XIXe siècles et de peintures des écoles nordique, italienne et française du XVIe au début du XXe siècle, auxquelles s’ajoute un ensemble d’objets ethnographiques. route, gare de Lons, bus arrêt Perraud.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Musée de Lons-le-Saunier