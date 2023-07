Visite libre du musée des Beaux-Arts de Lons-le-Saunier Musée des Beaux-Arts de Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier, 16 septembre 2023, Lons-le-Saunier.

Visite libre du musée des Beaux-Arts de Lons-le-Saunier 16 et 17 septembre

Découvrez les collections permanentes de sculptures et peintures du musée des Beaux-Arts de Lons-le-Saunier.

La collection « beaux-arts » présente des sculptures du XIXe siècle créées par les artistes Antoine Etex, François-Rupert Carabin, Max Claudet, ou encore Jean-Joseph Perraud, artiste d’origine jurassienne qui légua au musée le fonds de son atelier ainsi que sa propre collection d’œuvres d’art.

Le fonds de peintures est riche de nombreux chefs-d’œuvres représentatifs des écoles nordique, italienne et française (Pieter Breughel le Jeune, Adriaen Van de Venne, Adam Colonia). L’école italienne des XVIIe et XVIIIe siècles est présente par des œuvres de Pietro della Vecchia, Antonio Triva ou encore Pietro Negri.

L’école française est représentée par des tableaux du XVIIIe siècle (Nicolas Bernard Lépicié, Charles Meynier, etc.), ainsi que par des artistes du XIXe siècle dont Gustave Courbet, avec cinq tableaux parmi lesquels Le Chasseur allemand et La grotte sarrazine.

Une partie de la collection ethnographique extra-européenne est par ailleurs visible au sein du parcours, tout comme un objet ou ensemble d’objets archéologiques ou d’histoire naturelle selon le programme des Rendez vous aux musées.

Musée des Beaux-Arts de Lons-le-Saunier Place Philibert de Chalon 39000 Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté
Fondé en 1812 et confié à la Société d'émulation du Jura en 1817, le musée des Beaux-Arts occupe depuis 1851 une aile de l'ancien Hôtel de Ville. Les collections se composent de sculptures académiques des XVIIIe et XIXe siècles et de peintures des écoles nordique, italienne et française du XVIe au début du XXe siècle, auxquelles s'ajoute un ensemble d'objets ethnographiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Musée de Lons-le-Saunier / Jean-Loup Mathieu