La classe, l’œuvre ! Musée des Beaux-Arts de Lons-le-Saunier, 13 mai 2023, Lons-le-Saunier. La classe, l’œuvre ! Samedi 13 mai, 17h00 Musée des Beaux-Arts de Lons-le-Saunier Entrée libre Lors de cette soirée, les deux projets de sciences et d’archéologie menés cette année seront restitués : – Projet Sciences « A la découverte de la géologie et la biodiversité du Jura », par les élèves de 6e du collège Sainte-Marie de Lons-le-Saunier.

Lors des séances, les élèves ont pu notamment apprendre à connaître la nature qui les entoure ; s’initier à la description de paysage ; acquérir des notions d’échelles des temps géologiques ; comprendre le phénomène de fossilisation ; mener une micro-enquête autour des dinosaures dans le Jura et des traces qu’ils ont laissées ; évoquer le sel, de sa formation à son utilisation… – Projet Archéo « Découvrir le quotidien des Jurassiens gallo-romains : prendre soin de soi à l’époque gallo-romaine ».

Les élèves de 6e de la classe Patrimoine-Archéologie du collège Sainte-Marie de Lons-le-Saunier proposent la restitution de leur travail mené autour de l’Antiquité gallo-romaine.

L’étude d’objets archéologiques leur a permis de découvrir le mode de vie de ces Jurassiens, et plus particulièrement les activités liées au soin du corps et aux thermes (strigile, pince à épiler, cure-oreille, miroir, lampe à huile, fibule, intaille, plateau de jeu…). Musée des Beaux-Arts de Lons-le-Saunier Place Philibert-de-Chalon, 39000 Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 47 64 30 http://www.ville-lons-le-saunier.fr Le musée des Beaux-Arts de Lons-le-Saunier est fondé en 1817 par la Société d’émulation du Jura. Constitué en grande partie de dons successifs importants, ce musée est d’abord installé dans une salle de la Préfecture, puis en 1851, il est transféré dans une aile de l’Hôtel de Ville. Actuellement, le musée se divise en deux sections avec, au rez-de-chaussée, la collection de sculptures et, au premier étage, celle des peintures. Une salle du premier étage est également consacrée aux expositions temporaires. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

