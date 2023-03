Atelier Famille Pendeloques médiévales Musée des Beaux-Arts de Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier Catégories d’Évènement: Jura

Lons-le-Saunier

Atelier Famille Pendeloques médiévales Musée des Beaux-Arts de Lons-le-Saunier, 1 avril 2023, Lons-le-Saunier. Atelier Famille Pendeloques médiévales Samedi 1 avril, 14h30, 15h30, 16h30 Musée des Beaux-Arts de Lons-le-Saunier Atelier Famille Pendeloques médiévales Dans le cadre des Journées européennes des Métiers d’Art 2023, qui ont cette année pour thème « Sublimer le quotidien », le musée vous dévoile des méthodes et techniques artisanales ancestrales à travers un atelier pour toute la famille.

Venez vous essayer à la réalisation de pendeloques du Moyen Âge en prenant pour modèles celles mises au jour sur le site du château de Pymont. Atelier famille à 14h30, 15h30 et 16h30

À partir de 7 ans (enfant accompagné)

Gratuit Musée des Beaux-Arts de Lons-le-Saunier Place Philibert-de-Chalon 39000 Lons-le-Saunier 03 84 47 64 30 03 84 86 11 73 musees@lonslesaunier.fr

2023-04-01T14:30:00+02:00 – 2023-04-01T15:15:00+02:00

2023-04-01T16:30:00+02:00 – 2023-04-01T17:15:00+02:00 atelier famille Pendeloques du château de Pymont © Musée de Lons-le-Saunier

