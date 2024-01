Portraits en miettes # Renoir Musée des Beaux-Arts de Limoges Limoges, vendredi 19 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-19T15:00:00+02:00 – 2024-04-19T16:00:00+02:00

Fin : 2024-04-26T15:00:00+02:00 – 2024-04-26T16:00:00+02:00

Médiations vacances de Pâques

Le médiateur installe au sol les différents portraits (6 portraits x 2 exemplaires), il propose aux enfants de choisir et de s’assoir devant un portrait. Il met au centre du groupe le panier avec les détails d’yeux et de bouches plastifiés et invitent chaque enfant un à un en le désignant à choisir 2 yeux et une bouche. Les enfants s’amusent ainsi à reconstituer un portrait à l’envie.

Pendant toute la séquence, le médiateur passe d’un enfant à l’autre pour échanger sur le portrait (est-ce un homme, une femme, un papi, un petit garçon) ; est-ce qu’il semble triste, gai (réflexion sur les expressions et les sensations) etc.

Musée des Beaux-Arts de Limoges
1 place de l'Évêché
Limoges 87000

