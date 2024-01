Folio 4 collections Musée des Beaux-Arts de Limoges Limoges, vendredi 23 février 2024.

Folio 4 collections Activités vacances d’hiver Vendredi 23 février, 14h00 Musée des Beaux-Arts de Limoges Tarif droit d’entrée pour l’adulte + 1€ par personne

Début : 2024-02-23T14:00:00+01:00 – 2024-02-23T15:00:00+01:00

Pour les 6-12 ans et leurs parents. Des visites interactives et ludiques avec médiateur, favorisant l’échange entre petits et grands.

Musée des Beaux-Arts de Limoges 1 place de l'Évêché Limoges 87000 Les Portes Ferrées Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

