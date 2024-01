La Pratik – Égypte en série Musée des Beaux-Arts de Limoges Limoges, jeudi 22 février 2024.

La Pratik – Égypte en série Atelier en partenariat avec Gaël Potié d’Anakadesign 22 et 23 février Musée des Beaux-Arts de Limoges Tarif 8€ pour les deux séances

Début : 2024-02-22T14:30:00+01:00 – 2024-02-22T16:00:00+01:00

Fin : 2024-02-23T14:30:00+01:00 – 2024-02-23T16:00:00+01:00

La Pratik – Égypte en série

Atelier en partenariat avec Gaël Potié d’Anakadesign

Un atelier de pratique pour découvrir la technique de la sérigraphie autour du thème de l’Égypte et de l’exposition « Une vie en Égypte. Périchon-Bey et sa collection » au musée jusqu’au 10 mars 2024.

Activité en deux séances et sur inscription obligatoire.

Musée des Beaux-Arts de Limoges 1 place de l'Évêché Limoges 87000 Les Portes Ferrées Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

