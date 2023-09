LOTO TOUT-PETITS ÉGYPTOMANIE VACANCES NOËL Musée des Beaux-Arts de Limoges Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

LOTO TOUT-PETITS ÉGYPTOMANIE VACANCES NOËL

Musée des Beaux-Arts de Limoges
Limoges, 28 décembre 2023

LOTO TOUT-PETITS ÉGYPTOMANIE VACANCES NOËL
28 décembre 2023 – 5 janvier 2024

Droit d'entrée adulte et 1€ par enfant
Réservation obligatoire

ACTIVITÉS POUR LES 3-5 ANS
Des séances de visites-jeu pour tout-petits afin de découvrir en jouant l'exposition « Une vie en Égypte. Périchon-Bey et sa collection ».

Musée des Beaux-Arts de Limoges
1 place de l'Évêché
Limoges
Haute-Vienne
Nouvelle-Aquitaine

Téléphone: 0555459810
Email: musee.bal@limoges.fr

