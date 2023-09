LE BAL DES DÉBUTANTES 2023 Musée des Beaux-Arts de Limoges Limoges, 16 décembre 2023, Limoges.

16 décembre 2023 – 1 avril 2024
Musée des Beaux-Arts de Limoges

Après un début remarqué en 2022, les débutantes du BAL reviennent en 2023 !

Si les années se suivent, elles ne se ressemblent pas. Alors que les acquisitions du millésime précédent avaient une coloration XVIIe-XVIIIe siècle, celles du musée pour 2023 se démarquent en offrant leur ticket d’entrée à d’importants ensembles d’émaux du milieu et de la seconde moitié du XXe siècle. La diversité des styles et des techniques est à l’image du dynamisme que connaît alors l’art de l’émail et chaque œuvre révèle la personnalité singulière de son créateur. Entrent pour la première fois certains noms qui manquaient encore à la riche collection du BAL tel celui d’Henri Chéron.

Musée des Beaux-Arts de Limoges
1 place de l'Évêché
Limoges
Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T13:30:00+01:00 – 2023-12-16T17:30:00+01:00

2024-04-01T13:30:00+02:00 – 2024-04-01T17:30:00+02:00

© collection BAL