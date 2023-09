MELKONI PROJECT MUSEE DES BEAUX-ARTS DE LIMOGES Limoges, 25 novembre 2023, Limoges.

MELKONI PROJECT Samedi 25 novembre, 14h30 MUSEE DES BEAUX-ARTS DE LIMOGES ENTRÉES LIBRES DANS LA MESURE DES PLACES DISPONIBLES

Installée à St Nazaire après des études de violoncelle au Conservatoire d’Annecy, Louise Perret rencontre Gwen Cahue avec qui elle fonde « Melkoni Project » (Label OUEST / Bayard Musique) où la chanson vient s’accoquiner avec le Jazz. Si le nom de Gwen Cahue était déjà connu pour deux autres albums parus sur le même Label, on découvre une jeune trentenaire à la voix cristalline qui a déjà tout assimilé des subtilités de l’art vocal. Du débit torrentiel d’ « A bout de souffle » au verbe acrobatique d’André Minvielle, tout semble lui réussir et ce n’est pas Charles Trénet, Cesaria Evora ou Barbara qui peuvent l’effrayer. A la base en Duo, la formule laisse place au violon et nous aurons, pour ce concert, la présence du talentueux Raphaël Tristan Jouaville que nous avons accueilli à de nombreuses reprises notamment avec le guitariste Benjamin Bobenrieth… L’accueil au Musées des Beaux-Arts, le bien nommé…

Line-up :

Louise Perret – Voix

Gwen Cahue – Guitare

Raphaël-Tristan Jouaville – Violon

MUSEE DES BEAUX-ARTS DE LIMOGES 1 PLACE DE l’EVECHE – 87000 LIMOGES Limoges Les Portes Ferrées Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.eclatsdemail.com/agenda-2023/melkoni-project/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T14:30:00+01:00 – 2023-11-25T16:00:00+01:00

2023-11-25T14:30:00+01:00 – 2023-11-25T16:00:00+01:00

Jazz Concert

© DR