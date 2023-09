L’ODYSSÉE DU COSTUME ! Musée des Beaux-Arts de Limoges Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges L’ODYSSÉE DU COSTUME ! Musée des Beaux-Arts de Limoges Limoges, 25 novembre 2023, Limoges. L’ODYSSÉE DU COSTUME ! Samedi 25 novembre, 14h00 Musée des Beaux-Arts de Limoges Droit d’entrée + 1€ médiation. L’ODYSSÉE DU COSTUME ! NOUVEAUTÉ SPÉCIALE DÉDICACE OPÉRA Découvrez certaines œuvres de l’exposition « Une vie en Égypte. Périchon-Bey et sa collection », accompagné de Nelli Vermel, cheffe costumière à l’Opéra. Puis, réalisez votre propre maquette de costume d’inspiration égyptienne à partir de silhouettes dessinées sur papier, à customiser à l’envi.

À propos de l’image présentée : Petit orbiculus en tapisserie polychrome

fin VIe-IXe siècles

Le traitement très schématique du personnage (un danseur ?) suggère une date tardive pour ce fragment dont la fraîcheur des coloris a été parfaitement conservée. Le musée du Louvre possède un fragment de tunique présentant des personnages sous arcatures assez comparables. Musée des Beaux-Arts de Limoges Limoges 1 place de l’Évêché Limoges Les Portes Ferrées Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0555459810 »}, {« type »: « email », « value »: « musee.bal@limoges.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T14:00:00+01:00 – 2023-11-25T16:00:00+01:00

2023-11-25T14:00:00+01:00 – 2023-11-25T16:00:00+01:00 Tissu copte © BAL Inv.E.1014 Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Musée des Beaux-Arts de Limoges Adresse Limoges 1 place de l'Évêché Ville Limoges Departement Haute-Vienne Age min 18 Age max 99 Lieu Ville Musée des Beaux-Arts de Limoges Limoges latitude longitude 45.828538;1.2658

Musée des Beaux-Arts de Limoges Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/