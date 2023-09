UNE VIE EN ÉGYPTE. PÉRICHON-BEY ET SA COLLECTION Musée des Beaux-Arts de Limoges Limoges, 25 novembre 2023, Limoges.

UNE VIE EN ÉGYPTE. PÉRICHON-BEY ET SA COLLECTION 25 novembre 2023 – 10 mars 2024 Musée des Beaux-Arts de Limoges Droit d’entrée au musée

UNE VIE EN ÉGYPTE. PÉRICHON-BEY ET SA COLLECTION

UNE SAISON ÉGYPTIENNE AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Une grande exposition au musée des Beaux-Arts de Limoges, « Une vie en Égypte. Périchon Bey et sa collection » débute le 25 novembre dans la salle d’exposition temporaire. Pour l’occasion, l’équipe du musée s’est associée à deux commissaires scientifiques : Thomas Duranteau, historien qui vient d’aboutir une recherche conséquente sur Jean-André Périchon par la publication d’une biographie (Canne à sucre et sarcophage, les Ardents éditeurs, 2022) et Gaëlle Tallet, égyptologue et professeur à l’Université Paris I panthéon-Sorbonne. « Une vie en Égypte. Périchon Bey et sa collection » invite le visiteur à suivre Jean-André Périchon en Egypte à la fin du XIXe siècle et à comprendre comment il a constitué l’immense collection dont la moitié est entrée au musée après sa mort en 1931. Pour la première fois, historiens et égyptologues ont étudié l’ensemble des œuvres du musée permettant au visiteur de mieux comprendre cette collection unique. Le parcours présentera les œuvres phares de la collection mais aussi de nombreuses œuvres inédites provenant d’institutions publiques (musées royaux d’art et d’histoire de Bruxelles, musée du Louvre), de collections privées et des réserves du musée.

Musée des Beaux-Arts de Limoges Limoges 1 place de l’Évêché Limoges Les Portes Ferrées Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0555459810 »}, {« type »: « email », « value »: « musee.bal@limoges.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T13:30:00+01:00 – 2023-11-25T17:30:00+01:00

2024-03-10T13:30:00+01:00 – 2024-03-10T17:30:00+01:00

© BAL – Laurent Lagarde