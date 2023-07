DOMINOS BEAUX-ARTS Musée des Beaux-Arts de Limoges Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges DOMINOS BEAUX-ARTS Musée des Beaux-Arts de Limoges Limoges, 3 août 2023, Limoges. DOMINOS BEAUX-ARTS Jeudi 3 août, 11h00 Musée des Beaux-Arts de Limoges droit d’entrée pour l’adulte et 1€ par enfant DOMINOS BEAUX-ARTS ACTIVITÉS DE 4 À 5 ANS Jeux de dominos avec un médiateur dans les collections du musée. Musée des Beaux-Arts de Limoges Limoges 1 place de l’Évêché Limoges Les Portes Ferrées Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 55 45 98 10 »}, {« type »: « email », « value »: « musee.bal@limoges.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-03T11:00:00+02:00 – 2023-08-03T11:45:00+02:00

2023-08-03T11:00:00+02:00 – 2023-08-03T11:45:00+02:00 © BAL Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Musée des Beaux-Arts de Limoges Adresse Limoges 1 place de l'Évêché Ville Limoges Departement Haute-Vienne Age min 5 Age max 6 Lieu Ville Musée des Beaux-Arts de Limoges Limoges

Musée des Beaux-Arts de Limoges Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/