LES PIEDS DANS LE PLAT Musée des Beaux-Arts de Limoges Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges LES PIEDS DANS LE PLAT Musée des Beaux-Arts de Limoges Limoges, 21 juillet 2023, Limoges. LES PIEDS DANS LE PLAT 21 juillet – 25 août, les vendredis Musée des Beaux-Arts de Limoges droit d’entrée (pour l’adulte) +1 € par personne avec réservation recommandée LES PIEDS DANS LE PLAT ACTIVITÉS FAMILLE À PARTIR DE 7 ANS Dans la collection des émaux, petits et grands sont invités à jouer deux par deux, pour revisiter le jeu de contorsions Twister ® : sur une bâche disposée au sol, décorée de différents visuels d’œuvres émaillées, chaque joueur doit placer ses mains et ses pieds à l’endroit désigné par le médiateur. Musée des Beaux-Arts de Limoges Limoges 1 place de l’Évêché Limoges Les Portes Ferrées Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 55 45 98 10 »}, {« type »: « email », « value »: « musee.bal@limoges.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T14:00:00+02:00 – 2023-07-21T15:00:00+02:00

2023-08-25T14:00:00+02:00 – 2023-08-25T15:00:00+02:00 © BAL Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Musée des Beaux-Arts de Limoges Adresse Limoges 1 place de l'Évêché Ville Limoges Departement Haute-Vienne Age min 7 Age max 99 Lieu Ville Musée des Beaux-Arts de Limoges Limoges

Musée des Beaux-Arts de Limoges Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/