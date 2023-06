ATELIER « CISELÉ-COLLÉ » Musée des Beaux-Arts de Limoges Limoges, 20 juillet 2023, Limoges.

ATELIER « CISELÉ-COLLÉ » 20 juillet et 10 août Musée des Beaux-Arts de Limoges Droit d’entrée pour l’adulte + 1 € par enfant

ACTIVITÉ JEUNE PUBLIC 7-10 ans

Une visite-atelier pour découvrir l’exposition « Les couleurs de l’argent. Trésors d’orfèvrerie dunkerquoise du XVIIIe siècle » et s’en inspirer, afin de découper, agencer et coller des détails d’argenterie et créer « sa » pièce unique : ô mon précieux…

Réservation obligatoire

Musée des Beaux-Arts de Limoges
1 place de l'Évêché
Limoges
Haute-Vienne
Nouvelle-Aquitaine
05 55 45 98 10
musee.bal@limoges.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-20T14:30:00+02:00 – 2023-07-20T16:00:00+02:00

2023-08-10T14:30:00+02:00 – 2023-08-10T16:00:00+02:00

