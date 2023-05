NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES Musée des Beaux-Arts de Limoges Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES Musée des Beaux-Arts de Limoges, 13 mai 2023, Limoges. NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES Samedi 13 mai, 20h30 Musée des Beaux-Arts de Limoges Entrée libre LES CAUSERIES « Écoutez-Voir le paysage » Présentation du projet « Écoutez-voir le paysage : le bruissement d’une œuvre » par les élèves de 5e de la classe CHAAP (Classe à Horaires Aménagés Arts Plastiques) du collège Pierre Desproges de Châlus dans le cadre de l’EAC, avec leur professeur M. Fabrice Chaminade / collection Beaux-Arts. Musée des Beaux-Arts de Limoges Limoges 1 place de l’Évêché Limoges Les Portes Ferrées Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0555459810 »}, {« type »: « email », « value »: « musee.bal@limoges.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

© BAL

