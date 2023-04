NUIT DES MUSÉES AU BAL Musée des beaux arts de Limoges Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

NUIT DES MUSÉES AU BAL Samedi 13 mai, 20h00 Musée des beaux arts de Limoges entrée libre AU PROGRAMME AU BAL EXPOSITIONS « Les couleurs de l'argent. Trésors de l'orfévrerie dunkerquoise du XVIIIe siècle. »

« Jean-Pierre Valette. Géométries organiques » ACTIVITE TOUT PUBLIC Les causeries « écoutez-voir le paysage » à 20h30

Présentation du projet « Ecoutez-voir le paysage : le bruissement d’une œuvre » par les élèves de 5e de la classe CHAAP (Classe à Horaires Aménagés Arts Plastiques) du collège Pierre Desproges de Châlus dans le cadre de l’EAC, avec leur professeur M. Fabrice Chaminade / collection Beaux-Arts ACTIVITE FAMILLE Parcours sonore en libre accès – toute la soirée

Retrouvez dans les salles une sélection d’œuvres grâce à des extraits sonores correspondant à ces œuvres / collection Beaux-Arts. ACTIVITE JEUNE PUBLIC JEU « la recette moléculaire » – toute la soirée

Feuillet-Jeu dans l'exposition autour des œuvres de l'artiste Jean-Pierre Valette présentées dans le cabinet d'art graphique, pour retrouver les ingrédients d'une recette de cuisine moléculaire et réclamer son badge cadeau à l'accueil du musée en partant. Musée des beaux arts de Limoges 1 place de l'Évêché – 87000 LIMOGES

