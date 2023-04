Exposition Jean-Pierre Valette Musée des beaux arts de Limoges Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Exposition Jean-Pierre Valette Musée des beaux arts de Limoges, 13 mai 2023, Limoges. Exposition Jean-Pierre Valette Samedi 13 mai, 20h00 Musée des beaux arts de Limoges Entrée libre « Jean-Pierre Valette. Géométries organiques » NOUVEAUTÉ EXPOSITION Jusqu’en septembre 2023

Chaque année le musée offre une carte blanche estivale à un artiste contemporain. Jean-Pierre Valette, résidant à Limoges, reconnu pour son travail graphique, explore les formes abstraites issues de son imagination à travers des dessins et des constructions géométriques en trois dimensions. Le musée propose à l'artiste d'exposer une sélection de ses dessins et d'installer en contrepoint quelques-unes de ses sculptures issues notamment des collections du musée.

