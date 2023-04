ACTIVITÉ ADULTES Musée des Beaux-Arts de Limoges Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

ACTIVITÉ ADULTES Musée des Beaux-Arts de Limoges, 13 mai 2023, Limoges. ACTIVITÉ ADULTES 13 mai – 2 septembre, les samedis Musée des Beaux-Arts de Limoges Droit d’entrée + 1 € ACTIVITE ADULTES Visite « duo d’émail & orfèvrerie » À partir du 13 mai et jusqu’au mois d’août, une visite thématique de la collection permanente d’émail sur métal, augmentée d’un zoom sur l’exposition des trésors d’orfèvrerie du musée des Beaux-Arts de Dunkerque. Musée des Beaux-Arts de Limoges Limoges 1 place de l’Évêché Limoges Les Portes Ferrées Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « musee.bal@limoges.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0555459810 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T16:00:00+02:00 – 2023-05-13T17:00:00+02:00

2023-09-02T16:00:00+02:00 – 2023-09-02T17:00:00+02:00 Jean-Thomas Schoutheer, Verseuse, 1776, argent. Dunkerque, musée des Beaux-arts, inv. BA.1979.014.1 © MBA Dunkerque – E. Watteau

