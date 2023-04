« Les couleurs de l’argent. Trésors d’orfèvrerie du musée des Beaux-Arts de Dunkerque » Musée des Beaux-Arts de Limoges Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

« Les couleurs de l’argent. Trésors d’orfèvrerie du musée des Beaux-Arts de Dunkerque » Musée des Beaux-Arts de Limoges, 13 mai 2023, Limoges. « Les couleurs de l’argent. Trésors d’orfèvrerie du musée des Beaux-Arts de Dunkerque » 13 mai – 5 novembre Musée des Beaux-Arts de Limoges droit d’entrée au musée « Les couleurs de l’argent. Trésors d’orfèvrerie du musée des Beaux-Arts de Dunkerque » Nouveauté exposition – Destination Musée Cette exposition s’inscrit dans le cadre d’un partenariat avec le musée des Beaux-arts de Dunkerque. Fermé depuis 2015, il organise des expositions dans d’autres musées de France afin de continuer à exposer ses collections au public. Parmi les riches collections du musée de Dunkerque, le choix s’est porté sur sa collection unique d’orfèvrerie XVIIIe siècle. Dunkerque était alors un centre de production d’une argenterie raffinée, sobre et élégante. La sélection d’une vingtaine de pièces fait écho aux collections d’émaux du musée de Limoges, dressant un pont et un parallèle entre deux centres des « arts du feu », et deux formes d’artisanat d’art et de luxe. Elle est aussi l’image de l’art de vivre au XVIIIe siècle qui voit apparaître de nouveaux modes de consommation des élites : en témoignent les reflets des théières, cafetières ou chocolatières qui s’offrent au regard du visiteur… Musée des Beaux-Arts de Limoges Limoges 1 place de l’Évêché Limoges Les Portes Ferrées Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0555459810 »}, {« type »: « email », « value »: « musee.bal@limoges.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

