ATELIER PORTES-OUVERTES PREMIER DIMANCHE DU MOIS
Dimanche 7 mai, 14h00
Musée des Beaux-Arts de Limoges

Entrée gratuite

ATELIER PORTES-OUVERTES
À vos marques ! Grands-parents, parents, enfants vous pouvez venir croquer les œuvres du musée ensemble en toute liberté. Un animateur est à votre disposition pour vous guider afin d'oser l'expérience du croquis. Il vous accueille quand vous le souhaitez et si vous le souhaitez entre 14h et 16h. Le point de rendez-vous se situe dans la galerie de liaison du musée où est mis à votre disposition du petit matériel de dessin. Un seul mot d'ordre : liberté !

