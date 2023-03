VISITE THÉMATIQUE ADULTES Musée des Beaux-Arts de Limoges Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges

VISITE THÉMATIQUE ADULTES Musée des Beaux-Arts de Limoges, 8 avril 2023, Limoges. VISITE THÉMATIQUE ADULTES 8 – 22 avril, les samedis Musée des Beaux-Arts de Limoges Tarif droit d’entrée + 1 € NOUVEAUTÉ LES SAMEDIS VISITE THÉMATIQUE ADULTES « ART VÉGÉTAL » Une nouvelle visite thématique s’invite au BAL en cette année 2023, pour découvrir le pouvoir des fleurs et autres plantes à travers les collections permanentes du palais : en bouquets, en gerbes, en rinceaux, en Natures mortes ou en décors vivifiants, les végétaux et la verdure sont à portée de main d’artistes… et c’est un herbier enthousiaste qui s’offre à vous ! Musée des Beaux-Arts de Limoges Limoges 1 place de l’Évêché Limoges Les Portes Ferrées Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 55 45 98 10 »}, {« type »: « email », « value »: « musee.bal@limoges.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-08T14:00:00+02:00 – 2023-04-08T15:00:00+02:00

2023-04-22T15:00:00+02:00 – 2023-04-22T16:00:00+02:00 © Tous droits réservés – Musée des Beaux-Arts de Limoges – Paul-Elie Ranson (1861-1909) Le Petit Poucet, vers 1900, Huile sur toile

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Musée des Beaux-Arts de Limoges Adresse Limoges 1 place de l'Évêché Ville Limoges Departement Haute-Vienne Age min 18 Age max 99 Lieu Ville Musée des Beaux-Arts de Limoges Limoges

Musée des Beaux-Arts de Limoges Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/

VISITE THÉMATIQUE ADULTES Musée des Beaux-Arts de Limoges 2023-04-08 was last modified: by VISITE THÉMATIQUE ADULTES Musée des Beaux-Arts de Limoges Musée des Beaux-Arts de Limoges 8 avril 2023 Limoges musée des beaux arts de Limoges Limoges

Limoges Haute-Vienne