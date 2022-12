TOUT PUBLIC / CONFÉRENCE Musée des Beaux-Arts de Limoges Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

TOUT PUBLIC / CONFÉRENCE Musée des Beaux-Arts de Limoges, 4 mars 2023, Limoges. TOUT PUBLIC / CONFÉRENCE Samedi 4 mars 2023, 15h00 Musée des Beaux-Arts de Limoges

Tarif droit d’entrée du musée + 1€

« L’écho des images. Les créations en papier vitrail dans les albums du Père Castor ». Musée des Beaux-Arts de Limoges Limoges 1 place de l’Évêché Les Portes Ferrées Limoges Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine TOUT PUBLIC / CONFÉRENCE / À PARTIR DE 10 ANS « L’écho des images. Les créations en papier vitrail dans les albums du Père Castor ». En partenariat avec la maison du père castor à Meuzac (87)

Une conférence avec Anaïs Charles des archives de la maison du père castor, pour découvrir toute la richesse et l’originalité des albums de création qui s’inspirent du vitrail, en clin d’œil aux créations du maître-verrier Francis Chigot exposées jusqu’au 12 février au musée des beaux-arts de Limoges.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-04T15:00:00+01:00

2023-03-04T16:30:00+01:00 © Lalouve / Image tirée de Les Mille et Une Nuits 1935

