VISITES ADULTES DES COLLECTIONS Musée des Beaux-Arts de Limoges, 13 février 2023, Limoges. VISITES ADULTES DES COLLECTIONS Lundi 13 février 2023, 14h00, 15h00 Musée des Beaux-Arts de Limoges

Tarif droit d’entrée (pour l’adulte) +1€ par personne

BEAUX-ARTS (14h) & ÉMAUX (15h) Musée des Beaux-Arts de Limoges Limoges 1 place de l’Évêché Les Portes Ferrées Limoges Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine VISITES ADULTES DES COLLECTIONS BEAUX-ARTS (14h) & ÉMAUX (15h) Visites commentées pour approfondir sa connaissance des 4 collections du musée. Au choix : les émaux, l’Égypte ancienne, l’histoire de Limoges et les Beaux-Arts (peinture et sculpture).

