EXPOSITION Francis CHIGOT » Un monde de lumières » Musée des Beaux-Arts de Limoges

Limoges

EXPOSITION Francis CHIGOT » Un monde de lumières » Samedi 28 janvier 2023, 14h00 Musée des Beaux-Arts de Limoges

Tarif entrée gratuite + 1€ médiation

VISITE LSF DE L’EXPOSITION Musée des Beaux-Arts de Limoges Limoges 1 place de l’Évêché Les Portes Ferrées Limoges Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine VISITE LSF DE L’EXPOSITION Francis Chigot HANDICAP AUDITIF Une visite de l’exposition accompagnée d’un guide-conférencier et d’un interprète en LSF, pour découvrir le monde unique de cet artiste de la couleur et de la lumière qu’était le maître-verrier Francis Chigot (1879-1960).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-28T14:00:00+01:00

2023-01-28T15:00:00+01:00 Oiseau de paradis / Verres et plomb, 182 × 60,5 cm Limoges, © musée des Beaux-Arts, inv. 2022.0.6 (don de la famille Chigot en 1960)

