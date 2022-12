« le bal des animaux » Musée des Beaux-Arts de Limoges Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

« le bal des animaux » 24 et 31 décembre Musée des Beaux-Arts de Limoges

Tarif : droit d’entrée + 1 €

Visites thématiques adultes Musée des Beaux-Arts de Limoges Limoges 1 place de l’Évêché Les Portes Ferrées Limoges Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine « le bal des animaux » Visites thématiques adultes Une nouvelle visite thématique s’invite au BAL en cette année 2022, pour découvrir le côté bestial des collections permanentes du palais : animaux domestiques, sauvages, fantastiques… C’est une véritable ménagerie qui vous attend au BAL.

