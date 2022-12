Ma collection de bêtes et monstres Musée des Beaux-Arts de Limoges Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Ma collection de bêtes et monstres 23 et 30 décembre Musée des Beaux-Arts de Limoges

Tarif : droit d’entrée pour l’adulte + 1 € par personne

Activités familles : tout public à partir de 6-7 ans

En écho à la programmation du carnaval des animaux à l’Opéra de Limoges les 9 et 12 décembre, le musée vous propose de découvrir en famille les animaux qui se cachent dans les collections.

Pour les 6-12 ans et leurs parents. Une visite interactive et ludique avec médiateur, favorisant l’échange entre petits et grands.

Visuel : détail de Morisot Les enfants de G.Thomas ©BAL

